Tragedia a Pisa | muore 26enne nello scontro tra due auto

(Di lunedì 21 settembre 2020) La famiglia racconta le ore precedenti alla: il ragazzo aveva lavorato fino a sera, poi una doccia a casa e l’uscita con gli amici. La disperazione del padre: “povero figlio, me l’hanno ucciso”. Una famiglia distrutta dal dolore. Una zia che lo aspettava a casa sua per dormire, ma Matteo Grilli, 26 anni, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Pisa

Pisa, la famiglia racconta le ore precedenti alla tragedia: Matteo aveva lavorato fino a sera, poi l’uscita con gli amici PISA. La zia lo aspettava a casa sua a dormire. Invece Matteo Grilli, 26 anni, ...Tragedia nella notte a San Piero a Grado, il 118 ha soccorso anche altri quattro ventenni non in gravi condizioni. La vittima era un grande tifoso del Pisa PISA. Tragedia nella notte a San Piero a Gra ...Un tentativo di fare della satira (venuto neanche troppo bene, giudicando la scarsa accuratezza del fotomontaggio)? Oppure una provocazione evitabile, tanto più che non più tardi di due giorni fa nei ...