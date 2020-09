Torino, processo Ream: la sindaca Chiara Appendino condannata a sei mesi. “Mi autosospendo” (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi nell’ambito del processo Ream. Stessa condanna per l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi, invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. “Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento 5 stelle”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, condannata a sei mesi nell’ambito del processo Ream. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi, è stataa seinell’ambito del. Stessa condanna per l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto, invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. “Porterò a termine il mio mandato da. Come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento 5 stelle”. Così ladia seinell’ambito del

