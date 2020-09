Torino, padre uccide il figlio di 11 anni poi si suicida (Di lunedì 21 settembre 2020) Una tragedia davvero incredibile quella avvenuta a Torino: un operaio di 47 anni prima uccide il figlio, poi si suicida Una nuova tragedia avvenuta a Rivara Canavese, in provincia di Torino. Claudio Baima Poma, operaio di 47 anni, prima ha ammazzato con un colpo di pistola il figlio di 11 anni Andrea, poi si è … Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) Una tragedia davvero incredibile quella avvenuta a: un operaio di 47primail, poi siUna nuova tragedia avvenuta a Rivara Canavese, in provincia di. Claudio Baima Poma, operaio di 47, prima ha ammazzato con un colpo di pistola ildi 11Andrea, poi si è …

nowaydoda : Né amore né depressione. Considerava il figlio una 'cosa', la 'cosa' più adatta a vendicarsi della ex. Questo non è… - CorriereTorino : Padre uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita. Sui social l’addio: «Partiamo pe... - equalizatore20 : PRESIDENTE DONALD TRUMP E PRESIDENTE CONTE LEGGO OGGI DI UNA TRAGEDIA A TORINO PURTROPPO VE NE SONO STATE TANTE ALT… - orsone27 : RT @Sfrida2: Mio padre ha lavorato come dipendente statale nelle poste x 45 anni. Ha fatto la sua gavetta x 8 anni a Torino, dove sono nata… - solounastella : RT @Sfrida2: Mio padre ha lavorato come dipendente statale nelle poste x 45 anni. Ha fatto la sua gavetta x 8 anni a Torino, dove sono nata… -