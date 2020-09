Test rapidi e senza appuntamento, via agli screening per gli studenti (Di lunedì 21 settembre 2020) I tamponi rapidi e senza appuntamento per gli studenti arrivano anche nel Nord Milano. A erogarli, già da questa settimana sono l'ospedale Bassini di Cinisello e l'ambulatorio pubblico di via Ginestra ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) I tamponiper gliarrivano anche nel Nord Milano. A erogarli, già da questa settimana sono l'ospedale Bassini di Cinisello e l'ambulatorio pubblico di via Ginestra ...

Agenzia_Ansa : Al via i test rapidi nelle scuole del Lazio, manca solo l'ok dello Spallazani #ANSA - HuffPostItalia : Pronti a partire con i test rapidi sulla saliva a scuola: risultato in 3 minuti - Unomattina : Chiusure molto piccole, sartoriali, grazie all'introduzione di test rapidi. sarà questo l'immediato futuro di convi… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: I 5 milioni di test rapidi: il piano del governo per usarli nelle scuole - fai_cisl : RT @CislNazionale: #Coronavirus, @AngeloColombin1: bene piano Ministro #Speranza su #testrapidi nelle #scuole?? -