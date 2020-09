Tennis, è Djokovic il re di Roma: sconfitto Schwartzman in due set (Di lunedì 21 settembre 2020) Novak Djokovic torna re di Roma . Il numero uno del mondo ha vinto gli Internazionali d'Italia , quinto titolo in carriera, dopo aver sconfitto nella finale l'argentino Diego Schwartzman per 7-5 6-3 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Novaktorna re di. Il numero uno del mondo ha vinto gli Internazionali d'Italia , quinto titolo in carriera, dopo avernella finale l'argentino Diegoper 7-5 6-3 ...

