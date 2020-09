Senato, il centrodestra ha un parlamentare in più. Alle suppletive in Sardegna vince Doria, in Veneto il seggio (già di Fdi) va a De Carlo (Di lunedì 21 settembre 2020) Non solo il referendum per il taglio dei parlamentari e il rinnovo di 7 Consigli regionali. Alle elezioni del 20 e 21 settembre si è votato anche per le suppletive al Senato: i seggi da rinnovare erano due, uno in Sardegna e l’altro in Veneto. In entrambi i casi la vittoria è andata al centrodestra, ma a pesare di più è il risultato sull’isola, dove il seggio che apparteneva alla pentastellata Vittoria Bogo Deledda (deceduta nel marzo scorso) è stato conquistato da Carlo Doria (al 40,2% rispetto al 28,9% del principale competitor). Nel collegio uninominale di Verona, invece, è risultato eletto Luca De Carlo, in testa con il 71,6%. Sostituirà il collega di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Non solo il referendum per il taglio dei parlamentari e il rinnovo di 7 Consigli regionali.elezioni del 20 e 21 settembre si è votato anche per leal: i seggi da rinnovare erano due, uno ine l’altro in. In entrambi i casi la vittoria è andata al, ma a pesare di più è il risultato sull’isola, dove ilche apparteneva alla pentastellata Vittoria Bogo Deledda (deceduta nel marzo scorso) è stato conquistato da(al 40,2% rispetto al 28,9% del principale competitor). Nel collegio uninominale di Verona, invece, è risultato eletto Luca De, in testa con il 71,6%. Sostituirà il collega di ...

