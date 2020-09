Roma, incredibile errore con Diawara: rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona (Di lunedì 21 settembre 2020) La Roma rischia di perdere a tavolino il match pareggiato contro il Verona: incredibile errore nella lista ufficiale consegnata dai giallorossi Un errore tecnico potrebbe costare carissimo alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, contro il Verona Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Ogni anno le squadre di Serie A devono consegnare una lista di 25 giocatori a cui si possono aggiungere under 22 a piacimento. Nella scorsa stagione Diawara ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi perdere ail match pareggiatoilnella lista ufficiale consegnata dai giallorossi Untecnico potrebbe costare carissimo alla. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti,ilAmadounon avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla(come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Ogni anno le squadre di Serie A devono consegnare una lista di 25 giocatori a cui si possono aggiungere under 22 a piacimento. Nella scorsa stagione...

