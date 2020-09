Rissa a Nocera Inferiore, il sindaco Torquato: “Grazie alle forze dell’ordine” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, si è espresso sulla Rissa avvenuta ieri sera nel centro storico della città: “Voglio ringraziare le forze dell’ordine per l’intervento di stasera, nel mentre sono altresì impegnate presso i seggi elettorali e quindi con meno forze in campo, per l’intervento che ha sedato una Rissa in centro. Sembra che tra i protagonisti vi sia una persona già nota alle forze dell’ordine e che la vicenda non abbia a che fare con la “movida”. Ho sentito poc’anzi il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ildi, Manlio, si è espresso sullaavvenuta ieri sera nel centro storico della città: “Voglio ringraziare ledell’ordine per l’intervento di stasera, nel mentre sono altresì impegnate presso i seggi elettorali e quindi con menoin campo, per l’intervento che ha sedato unain centro. Sembra che tra i protagonisti vi sia una persona già notadell’ordine e che la vicenda non abbia a che fare con la “movida”. Ho sentito poc’anzi il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, il ...

