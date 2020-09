Regionali Liguria, l’esperimento Pd-M5s non è piaciuto: Toti affonda Sansa (Di lunedì 21 settembre 2020) L’esperimento sinistrino non piace: forbice di circa 20 punti percentuale tra Toti e Sansa, Massardo al 2-4%. Ultime ore dure per il candidato di sinistra Ferruccio Sansa, travolto dall’uragano Toti alle elezioni Regionali in Liguria. Secondo i primi exit poll fatti dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, il presidente uscente Giovanni Toti, sostenuto dal … L'articolo Regionali Liguria, l’esperimento Pd-M5s non è piaciuto: Toti affonda Sansa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) L’esperimento sinistrino non piace: forbice di circa 20 punti percentuale tra, Massardo al 2-4%. Ultime ore dure per il candidato di sinistra Ferruccio, travolto dall’uraganoalle elezioniin. Secondo i primi exit poll fatti dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, il presidente uscente Giovanni, sostenuto dal … L'articolo, l’esperimento Pd-M5s non èproviene da www.meteoweek.com.

