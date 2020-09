Referendum, Zingaretti: “Con la vittoria del Sì si apre una stagione di riforme: lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché vada avanti spedita” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Si conferma che la linea politica del Pd è l’unica seria e che può vincere le elezioni. L’unità non è né un problema né un rischio ma un’opportunità. Lo diciamo dal primo giorno: alleati non avversari”. E’ quanto ha detto, commentando l’esito del voto, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Con la vittoria del sì – ha aggiunto il segretario dem – si apre una stagione di riforme, noi vogliamo si apra una stagione di riforme. Il no avrebbe bloccato la speranza di cambiare le istituzioni”. “Ora – ha detto ancora Zingaretti – si apre il cantiere delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) “Si conferma che la linea politica del Pd è l’unica seria e che può vincere le elezioni. L’unità non è né un problema né un rischio ma un’opportunità. Lo diciamo dal primo giorno:non avversari”. E’ quanto ha detto, commentando l’esito del voto, il segretario del Pd, Nicola. “Con ladel sì – ha aggiunto il segretario dem – siunadi, noisi apra unadi. Il no avrebbe bloccato la speranza di cambiare le istituzioni”. “Ora – ha detto ancora– siil cantiere delle ...

simonebaldelli : Zingaretti dice che questo #referendum sul #TaglioDeiParlamentari ce lo saremmo potuto evitare. Di Maio spara a zer… - marcorighi59 : RT @marioadinolfi: Che errore non dare battaglia al referendum cari Meloni e Salvini, avete dato il via libera al pateracchio giallorosso e… - midnightsilvia : RT @ItalicaTestudo: Come sempre hanno vinto tutti.. Ma un dato emerge chiaramente Il cdx avanza e il csx arretra E l'alleanza Pd-5s, in b… - CaleffiLinda : RT @ItalicaTestudo: Come sempre hanno vinto tutti.. Ma un dato emerge chiaramente Il cdx avanza e il csx arretra E l'alleanza Pd-5s, in b… - RepubblicaTv : Referendum, Zingaretti: 'Soddisfatti della vittoria del sì, ora si apre la stagione delle riforme': 'Riguardo agli… -