Prende a pugni la moglie: carabinieri arrestano marito violento (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – I carabinieri della tenenza di Ercolano insieme a quelli della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 54enne del posto. I militari dell’Arma – allertati dal 112 per schiamazzi – hanno trovato l’uomo all’interno della sua abitazione. Presente anche sua moglie convivente. Dopo l’ennesima lite, la vittima era stata presa a pugni e schiaffi dal marito. Il 56enne – in presenza dei carabinieri – ha minacciato di morte la donna. I militari hanno tentato di calmare l’uomo che ha finito per spintonarli. Arrestato, il 56enne è stato tradotto in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Idella tenenza di Ercolano insieme a quelli della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 54enne del posto. I militari dell’Arma – allertati dal 112 per schiamazzi – hanno trovato l’uomo all’interno della sua abitazione. Presente anche suaconvivente. Dopo l’ennesima lite, la vittima era stata presa ae schiaffi dal. Il 56enne – in presenza dei– ha minacciato di morte la donna. I militari hanno tentato di calmare l’uomo che ha finito per spintonarli. Arrestato, il 56enne è stato tradotto in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LoveCanYaman : RT @nodangerinsoul_: Prende a pugni Tolga, perché sta minacciando di portargli via Ezgi denunciandola. Mette in discussione tutto per lei.… - LoveCanYaman : RT @nodangerinsoul_: Prende a pugni Soner, ha ferito Ezgi, voleva trascinarla via. Prende a pugni Serdar, ha parlato per Ezgi, lo ha ferito… - giranoparole : Tra un pola parietti si alza e la prende a pugni #noneladurso - quellodeigatti : #90giorniperinnamorarsi ma no mica ti prende a pugni, in siberia usiamo solo il tallio - MaxBraz1 : @tvdellosport Uscito dalla sede prende a pugni 2 giornalisti..?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Prende pugni Prende a pugni la compagna a Nichelino: in manette uomo di Pinerolo TorinOggi.it Pugni e calci alla coppia gay per un bacio, il racconto di quei minuti di terrore: “Potevamo finire come Willy”

PADOVA. Un bacio tra due ragazzi ha scatenato l’odio omofobo a Padova. Ed è finita con pugni, insulti e un bicchiere spaccato in testa: «Ci insultavano, ci hanno buttato a terra e dato pugni e calci – ...

Criscitiello su TMW: “Pirlo, l'esame e la fine di

Il calcio viene, per l'ennesima volta, preso a schiaffi da questo Governo e Gabriele Gravina consente di prendere pugni sotto la cintura. Ci vuole qualcuno che tuteli il sistema calcio, ciò che non ...

PENSIERI DELLA DOMENICA — il Blog di Libero Venturi

Sono da tempo un estimatore di Capoverde, un arcipelago con alcune fra le isole più belle del mondo. Ci sono molti centri del Festival Sete Sois Sete Luas e, non a caso, l’amico Marco Celati, sedicent ...

PADOVA. Un bacio tra due ragazzi ha scatenato l’odio omofobo a Padova. Ed è finita con pugni, insulti e un bicchiere spaccato in testa: «Ci insultavano, ci hanno buttato a terra e dato pugni e calci – ...Il calcio viene, per l'ennesima volta, preso a schiaffi da questo Governo e Gabriele Gravina consente di prendere pugni sotto la cintura. Ci vuole qualcuno che tuteli il sistema calcio, ciò che non ...Sono da tempo un estimatore di Capoverde, un arcipelago con alcune fra le isole più belle del mondo. Ci sono molti centri del Festival Sete Sois Sete Luas e, non a caso, l’amico Marco Celati, sedicent ...