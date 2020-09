Penn Badgley, Dan Humphrey è diventato papà (sul set di «You 3») (Di lunedì 21 settembre 2020) Un annuncio ufficiale, ancora, non c’è stato. Ma Penn Badgley, che nel febbraio scorso ha reso noto la gravidanza della moglie Domino Kirke, la prima dopo la terrificante esperienza di due aborti, sarebbe diventato papà di un maschietto. Indiscrezione, avallata dai post Instagram della neomamma, vorrebbe che l’attore abbia dato il benvenuto al primo figlio nell’agosto scorso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Un annuncio ufficiale, ancora, non c’è stato. Ma Penn Badgley, che nel febbraio scorso ha reso noto la gravidanza della moglie Domino Kirke, la prima dopo la terrificante esperienza di due aborti, sarebbe diventato papà di un maschietto. Indiscrezione, avallata dai post Instagram della neomamma, vorrebbe che l’attore abbia dato il benvenuto al primo figlio nell’agosto scorso.

telesimo : RT @Daninseries: Ci sono due tipi di persone: Penn Badgley che diventa papà e Sebastian Stan che per l'anniversario di Gossip Girl si rigua… - itsgiuliadip : RT @Daninseries: Ci sono due tipi di persone: Penn Badgley che diventa papà e Sebastian Stan che per l'anniversario di Gossip Girl si rigua… - Malandrina394 : RT @Daninseries: Ci sono due tipi di persone: Penn Badgley che diventa papà e Sebastian Stan che per l'anniversario di Gossip Girl si rigua… - Theymakeusproud : RT @Daninseries: Ci sono due tipi di persone: Penn Badgley che diventa papà e Sebastian Stan che per l'anniversario di Gossip Girl si rigua… - mieczyslaw02 : RT @Daninseries: Ci sono due tipi di persone: Penn Badgley che diventa papà e Sebastian Stan che per l'anniversario di Gossip Girl si rigua… -

Ultime Notizie dalla rete : Penn Badgley Penn Badgley di "Gossip Girl" e "You" ha avuto un figlio con la moglie Domino Kirke MTV.IT Penn Badgley, Dan Humphrey è diventato papà (sul set di «You 3»)

L'attore, protagonista di «You» e «Gossip Girl», avrebbe dato il benvenuto ad un maschietto nell'agosto scorso. A rivelarlo ora sarebbe stata la mamma del piccolo, Domino Kirke, con una foto online Un ...

Penn Badgley di “Gossip Girl” e “You” ha avuto un figlio con la moglie Domino Kirke

Per l'artista si tratta del secondo bambino, dopo aver avuto Cassius Riley, 12 anni, dall'ex Morgan O'Kane. L'attore 33enne di Gossip Girl e You è invece diventato papà per la prima volta.

Gossip Girl, Penn Badgley è papà per la prima volta

ROMA – Penn Badgley è diventato padre in gran segreto. La moglie Domino Kirke ha dato alla luce un maschietto circa 40 giorni fa. A rivelarlo è stata proprio la signora Badgley con un post su Instagra ...

L'attore, protagonista di «You» e «Gossip Girl», avrebbe dato il benvenuto ad un maschietto nell'agosto scorso. A rivelarlo ora sarebbe stata la mamma del piccolo, Domino Kirke, con una foto online Un ...Per l'artista si tratta del secondo bambino, dopo aver avuto Cassius Riley, 12 anni, dall'ex Morgan O'Kane. L'attore 33enne di Gossip Girl e You è invece diventato papà per la prima volta.ROMA – Penn Badgley è diventato padre in gran segreto. La moglie Domino Kirke ha dato alla luce un maschietto circa 40 giorni fa. A rivelarlo è stata proprio la signora Badgley con un post su Instagra ...