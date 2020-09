Milan-Bologna 2-0: il commento di Suma davanti alla doppietta di Ibrahimovic (VIDEO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Milan vince e convince. A San Siro contro il Bologna i rossoneri aprono il campionato con un netto 2-0 che porta la firma del solito Zlatan Ibrahimovic. È lo svedese a decidere l’incontro con un gol per tempo, uno di testa e uno dal dischetto. Vittoria commentata con grande felicità anche dal direttore di Milan Tv Mauro Suma: ecco la reazione del cronista ai due gol di Ibra. VIDEO – L’ESULTANZA DI TIZIANO CRUDELI VIDEO – HIGHLIGHTS Milan-Bologna 2-0 TABELLINO E PAGELLE – Milan-Bologna 2-0 Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilvince e convince. A San Siro contro ili rossoneri aprono il campionato con un netto 2-0 che porta la firma del solito Zlatan. È lo svedese a decidere l’incontro con un gol per tempo, uno di testa e uno dal dischetto. Vittoria commentata con grande felicità anche dal direttore diTv Mauro: ecco la reazione del cronista ai due gol di Ibra.– L’ESULTANZA DI TIZIANO CRUDELI– HIGHLIGHTS2-0 TABELLINO E PAGELLE –2-0

