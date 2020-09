Microbiota | cos’è e come possiamo farcelo amico a tavola

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’idea che un batterio possa essere nostro amico inevitabilmente ci fa alzare scetticamente un sopracciglio; tanto più dopo mesi in cui sentiamo parlare in continuazione degli effetti nefasti del microrganismo (che però, è bene ricordarlo, è un virus) che causa la COVID-19. Eppure, i batteri non sempre rappresentano una minaccia per la nostra salute. Anche se siamo portati a vederli come elementi estranei al nostro corpo, infatti, dentro di noi di fatto vive un’enorme popolazione di microrganismi che svolge un ruolo fondamentale per il nostro benessere.