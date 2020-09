Maurizio Cattelan, l'arte della veggenza (Di lunedì 21 settembre 2020) È il sessantesimo compleanno di Maurizio Cattelan e GQ giustamente lo festeggia. Però è strano, perché a Maurizio non piacciono le celebrazioni. È attratto invece, moltissimo, dagli onori... Le celebrazioni invecchiano, gli onori ringalluzziscono e il nostro è un tipo così. Esiste inoltre la possibilità di doverli ricambiare... quando mai! Ah certo, direte voi, il solito artista anarchico, egoista che fa quel che gli pare. Eh no, non proprio... Maurizio non è bohémien, il suo non è menefreghismo o fastidio per gli obblighi... La sua non è libertà genio e sregolatezza, quasi sempre l’anticamera di un harakiri esistenziale e artistico, piuttosto fa solo quello che gli serve. Lo fa in modo disciplinato, conseguente, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) È il sessantesimo compleanno die GQ giustamente lo festeggia. Però è strano, perché anon piacciono le celebrazioni. È attratto invece, moltissimo, dagli onori... Le celebrazioni invecchiano, gli onori ringalluzziscono e il nostro è un tipo così. Esiste inoltre la possibilità di doverli ricambiare... quando mai! Ah certo, direte voi, il solito artista anarchico, egoista che fa quel che gli pare. Eh no, non proprio...non è bohémien, il suo non è menefreghismo o fastidio per gli obblighi... La sua non è libertà genio e sregolatezza, quasi sempre l’anticamera di un harakiri esistenziale e artistico, piuttosto fa solo quello che gli serve. Lo fa in modo disciplinato, conseguente, ...

AndreaMarano11 : RT @pampam77019344: „La mia vita è fatta di abitudini e di un'ossessione. Lo dico sempre alle donne: non devi essere gelosa delle altre ma… - guidi_chiara : RT @artribune: Maurizio Cattelan compie 60 anni e li celebra su GQ diventando interprete di una nuova campagna - romadailynews : Buon compleanno Ombretta Colli, Ivano Fossati, Maurizio Cattelan…: Buon compleanno Vittorio… - fraurolo121 : RT @pampam77019344: „La mia vita è fatta di abitudini e di un'ossessione. Lo dico sempre alle donne: non devi essere gelosa delle altre ma… - pampam77019344 : „La mia vita è fatta di abitudini e di un'ossessione. Lo dico sempre alle donne: non devi essere gelosa delle altre… -