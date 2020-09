Massimiliano e Adua | l’abbraccio dopo lo scontro | “C’è tensione amorosa”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Anche stasera al Grande Fratello Vip 5 si è parlato diMorra eDel Vesco. A una settimana di distanza dal primo confronto appena entrati nella Casa, Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico su come procede la convivenza tra i due ex fidanzati. L’attore in confessionale ha ammesso di non aspettarsi questa freddezza … L'articolo, l’abbracciolo: “C’èamorosa” proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Signorini: 'Massimiliano e Adua, tutti da casa si chiedono cosa sia successo tra di voi' Tutti: #GFVIP - GrandeFratello : Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: una convivenza ancora difficile... tra indifferenza ostentata e vecchie ruggin… - ggiovara : RT @psyked3lisk: denis nel mezzo della lite tra adua e massimiliano ha detto ‘ora trovate una soluzione viziatini’ #GFVIP - peppe844 : RT @trash_italiano: Signorini: 'Massimiliano e Adua, tutti da casa si chiedono cosa sia successo tra di voi' Tutti: #GFVIP - poositiveviibez : RT @ilydm_: PIER E TOMMY ZORZI CHE INCIUCIANO SULLA LOVE STORY DI ADUA E MASSIMILIANO SONO LA VITAAAA. LI AMOOO ?????? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Adua

Nuova puntata del Grande Fratello Vip dove si è parlato di Fausto Leali e le frasi infelici su Enock, ma anche della storia naufragata anni fa tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Questa sera Alfo ...Adua Del Vesco lascia la casa del Grande Fratello Vip 2020? L’attrice in grande crisi: “Mi sto sentendo veramente in difficoltà, non so se rimanere” Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5 (per ...