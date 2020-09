Maltempo in Toscana: codice giallo per pioggia e temporali (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre, sono previste precipitazioni sparse e temporali, anche forti, più frequenti sulle zone centro meridionali della regione. Domani, martedì 22 settembre, si prevedono locali rovesci nella notte, in particolare su costa e Arcipelago Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre, sono previste precipitazioni sparse e, anche forti, più frequenti sulle zone centro meridionali della regione. Domani, martedì 22 settembre, si prevedono locali rovesci nella notte, in particolare su costa e Arcipelago

FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice giallo per pioggia e temporali - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e temporali nel centro-sud della Toscana - agenziaimpress : #Pioggia e #temporali. Codice giallo per #maltempo nel centro-sud della #Toscana - AnsaRomaLazio : Maltempo: allerta gialla in 6 regioni. Lazio, Toscana, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli V.G. #ANSA - paoloangeloRF : “Mercoledì Maltempo al nord-est , Toscana e medio Tirreno . I venti di oggi moderati solo sullo ionio. Le max di og… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo: Toscana, codice giallo per pioggia Agenzia ANSA Bomba d’acqua a Roma, strade allagate, vento e traffico in tilt. Disagi anche in provincia

Tende a peggiorare la sera anche in Toscana, dove compariranno le prime piogge. In attesa il resto d’italia con schiarite anche ampie. Temperature in temporaneo aumento al Sud. METEO VENERDÌ. Il ...

Maltempo, allerta meteo 22 settembre per temporali e vento: l’elenco delle 6 regioni interessate

in sei regioni italiane a causa del maltempo in arrivo. E' quanto si legge nell'avviso pubblicato sul sito internet ufficiale. Massima attenzione su Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, Friuli Venezia ...

Nuova allerta, ancora temporali sulla Toscana

A diramare il codice giallo per forti piogge e gradninate il dipartimento di protezione civile nazionale. L'avviso parte dalle prime ore di domani FIRENZE — Dopo un giorno di quiete torna il maltempo ...

Tende a peggiorare la sera anche in Toscana, dove compariranno le prime piogge. In attesa il resto d’italia con schiarite anche ampie. Temperature in temporaneo aumento al Sud. METEO VENERDÌ. Il ...in sei regioni italiane a causa del maltempo in arrivo. E' quanto si legge nell'avviso pubblicato sul sito internet ufficiale. Massima attenzione su Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, Friuli Venezia ...A diramare il codice giallo per forti piogge e gradninate il dipartimento di protezione civile nazionale. L'avviso parte dalle prime ore di domani FIRENZE — Dopo un giorno di quiete torna il maltempo ...