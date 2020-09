“Live – Non è la d’Urso”, Giangavino Sulas: “Patrizia De Blanck è stata adottata” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Lei sa che è stata adottata”. Giangavino Sulas a “Live – Non è la d’Urso” rivela alcune indiscrezioni sulle possibili origini della contessa Patrizia De Blanck e dichiara che la donna avrebbe raccontato in un’intervista, risalente al 2005, di non essere la figlia del conte Guglielmo De Blanck. Si tratta, però, di una notizia che sembrerebbe già nota e che è stata confermata in diretta anche da Andrea Scala, l’ex compagno della contessa. A creare più clamore, però, sono state altre dichiarazioni del giornalista. “Lei ha scritto due cose – Sulas si riferisce all’intervista rilasciata dalla contessa anni fa – la prima è che è figlia di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020) “Lei sa che èadottata”.a “Live – Non è la d’Urso” rivela alcune indiscrezioni sulle possibili origini della contessa Patrizia Dee dichiara che la donna avrebbe raccontato in un’intervista, risalente al 2005, di non essere la figlia del conte Guglielmo De. Si tratta, però, di una notizia che sembrerebbe già nota e che èconfermata in diretta anche da Andrea Scala, l’ex compagno della contessa. A creare più clamore, però, sono state altre dichiarazioni del giornalista. “Lei ha scritto due cose –si riferisce all’intervista rilasciata dalla contessa anni fa – la prima è che è figlia di ...

acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - Corriere : .@ilariacapua al #TDD2020: le pandemie non le fanno i virus, le fanno gli uomini. Siamo stati noi a portare in giro… - treatliamwithk : Ho scritto a Niall di sorridere per lo screen. Non so se è un caso ma ha sorriso davvero. RAGA AIUTO ( stava nelle… - SHOOGASBOOTY : RT @seavtae: non posso vivere in un mondo in cui Yoongi si è davvero fatto questa domanda “I thought, 'If I will never be able to perform o… -

Ultime Notizie dalla rete : “Live Non Crozza diventa Zangrillo: «Covid? Con Berlusconi il virus si è adattato all’ospite» Corriere TV