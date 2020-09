Legnano | cestini divelti e riempiti di sacchi della spazzatura

(Di lunedì 21 settembre 2020), Milano,, 21 settembre 2020 -sparsa ovunque ea dismisura con sacchetti stracolmi di rifiuti che qui non dovrebbero trovare spazio: non è la prima volta e ...

Legnano (Milano), 21 settembre 2020 - Spazzatura sparsa ovunque e cestini riempiti a dismisura con sacchetti stracolmi di rifiuti che qui non dovrebbero trovare spazio: non è la prima volta e certamen ...Il fatto è successo poco prima delle 5.30. L’incendio è divampato da un cestino posato sopra un bancale di legno sul quale erano appoggiati dei cartoni. TREVISO. Attimi di paura, all’alba di oggi, all ...Nessuna rissa nella movida legnanese, ma le serate del fine settimana riservano sempre qualche sorpresa poco gradita in città. La scorsa notte, attorno alle 00,30, ecco un incidente stradale a movimen ...