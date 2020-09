Gli auguri di Morgan ad Asia Argento e Loredana Bertè raccontano solo d’amore: “E’ questo il Marco che vogliamo” (Di lunedì 21 settembre 2020) Era un giorno speciale ieri anche per Morgan che ha fatto gli auguri di compleanno ad Asia Argento e Loredana Bertè, ex compagna e amica carissima. Marco Castoldi ricorda quel meraviglioso periodo insieme, loro tre e Asia e Loredana sovrapposte oggi come in quegli anni, quelli del loro legame. Asia Argento ieri ha compiuto 45 anni, l’abbiamo anche visa in tv a Live – Non è la D’Urso con la figlia Anna Lou. Loredana Bertè è nata qualche anno prima, ieri ha festeggiato 70 anni. Morgan racconta di quando Asia era incinta e vivevano in una casa piccola a Milano, spesso andavano a casa della Bertè che si sentiva sola: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020) Era un giorno speciale ieri anche perche ha fatto glidi compleanno adBertè, ex compagna e amica carissima.Castoldi ricorda quel meraviglioso periodo insieme, loro tre esovrapposte oggi come in quegli anni, quelli del loro legame.ieri ha compiuto 45 anni, l’abbiamo anche visa in tv a Live – Non è la D’Urso con la figlia Anna Lou.Bertè è nata qualche anno prima, ieri ha festeggiato 70 anni.racconta di quandoera incinta e vivevano in una casa piccola a Milano, spesso andavano a casa della Bertè che si sentiva sola: ...

Asia Argento e Loredana Bertè compiono gli anni: l'omaggio di Morgan

L'artista ha condiviso una foto sui social insieme alla cantante, che ieri, 20 settembre, ha compiuto 70 anni. E ne ha approfittato anche per fare gli auguri alla ex compagna, che lo stesso giorno ha ...

