Elezioni regionali 2020, exit poll: Toscana e Puglia in bilico, Zaia al 70%, De Luca oltre il 50% (Di lunedì 21 settembre 2020) Centrosinistra avanti (ma di poco) in Toscana (Giani al 43,5%-47,5% Ceccardi 40-44%), Puglia in bilico (Emiliano 39-43%, Fitto 39-43%). Sì in netto vantaggio al referendum sul taglio dei... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 settembre 2020) Centrosinistra avanti (ma di poco) in(Giani al 43,5%-47,5% Ceccardi 40-44%),in(Emiliano 39-43%, Fitto 39-43%). Sì in netto vantaggio al referendum sul taglio dei...

