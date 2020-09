Darmian-Inter | Biancone-Parma | la staffetta è pronta

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’ha perfezionato la cessione di Godin al Cagliari, ora confida nel sì di Candreva alla Samp, subito dopo sarà il via libera asecondo un vecchio accordo con ilche risale addirittura all’estate scorsa e che era stato confermato a dicembre. Ilha pronto il sostituto, come anticipato si tratta di Giulian, in uscita dal Monaco. Foto: Zimbio L'articolo: laproviene da Alfredo Pedullà.