Capo Rizzuto | suora aggredita da un immigrato nella sacrestia del Santuario durante la messa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Grande paura a, in provincia di Crotone, per una. Una violenza in un luogo sacro. Unha aggredito una religiosa di 72 annidel. In quel momentochiesa veniva celebrata ladomenicale., l’è un pakistano L’uomo è di origine pakistana ed è già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Secondo quanto ricostruito, l’è entratoe si è scagliato contro la religiosa senza comunque procurarle lesioni. A quel punto, la ...