Blauer USA | i capi più sostenibili e innovativi per la stagione più fredda

(Di lunedì 21 settembre 2020) Stagioni più fredde, capi sempre più sostenibili. Per il prossimo inverno Blauer USA, il marchio nato a Boston per fornire capi tecnici alla polizia, alla marina e ad altri corpi militari, rivisita in chiave alpinista il suo spirito urban/police, coniugando l’autenticità del suo marchio a una capacità tutta americana di affrontare le stagioni più gelide, senza dimenticare la sostenibilità.