Ag. Osimhen: "Crede nello Scudetto, è qui per questo! Non è importante il modulo, su Petagna..." (Di lunedì 21 settembre 2020) William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un buon inizio quello di Osimhen, ha mostrato cosa può fare o dare, c'è una buona connessio ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) William D'Avila, agente di Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un buon inizio quello di, ha mostrato cosa può fare o dare, c'; una buona connessio ...

GattusoBall : RT @tuttonapoli: Ag. Osimhen: 'Crede nello Scudetto, è qui per questo! Non è importante il modulo, su Petagna...' - tuttonapoli : Ag. Osimhen: 'Crede nello Scudetto, è qui per questo! Non è importante il modulo, su Petagna...' - sscalcionapoli1 : Corbo: 'Il Napoli migliora se crede davvero in Osimhen' #ForzaNapoliSempre #ParmaNapoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'entourage: 'Victor mi ha detto di essere molto felice, crede che il Napoli possa lottare per lo scudetto, '… - sscalcionapoli1 : L’entourage di Osimhen: “Victor mi ha detto di essere molto felice, crede che il Napoli possa lottare per lo scudet… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Crede Ag. Osimhen: "Crede nello Scudetto, è qui per questo! Non è importante il modulo, su Petagna..." Tutto Napoli Ag. Osimhen: "Crede nello Scudetto, è qui per questo! Non è importante il modulo, su Petagna..."

William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un buon inizio quello di Osimhen, ha mostrato cosa può fare o dare, c'è ...

FANTARACCONTI - I miei consigli per vincere

Perciò, la prima regola che possiamo adottare è la seguente: non affezionatevi al nome del giocatore anche se si chiama Roberto Baggio e non credete che gli attaccanti ... quest'anno preferite ...

SIVIGLIA - Rakitic dice 'no' alla Nazionale

21.09 14:42 - OSIMHEN - L'entourage: "Victor mi ha detto di essere molto felice, crede che il Napoli possa lottare per lo scudetto, 'Gattuso' è un soprannome in Nigeria per chi ha grinta" ...

William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un buon inizio quello di Osimhen, ha mostrato cosa può fare o dare, c'è ...Perciò, la prima regola che possiamo adottare è la seguente: non affezionatevi al nome del giocatore anche se si chiama Roberto Baggio e non credete che gli attaccanti ... quest'anno preferite ...21.09 14:42 - OSIMHEN - L'entourage: "Victor mi ha detto di essere molto felice, crede che il Napoli possa lottare per lo scudetto, 'Gattuso' è un soprannome in Nigeria per chi ha grinta" ...