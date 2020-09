Vicenza | escursionista muore colpito da un masso nella Grotta della Poscola

(Di domenica 20 settembre 2020) Tragico incidente nel Vicentino: unè morto,da un. La vittima è stata colpita alla testa da una grande lastra di roccia caduta dalla volta e spezzatasi in due. Sul posto il personale medico dell’ambulanza di Santorso, i Vigili del fuoco e le squadre del Soccorso speleologico die Verona con due medici, di cui uno trasportato dall’elicottero di Treviso emergenza. E’ stato solo possibile constatare il decesso dell’uomo, un 48enne di Rimini. La salma, ricomposta e imbarellata, è stata trasportata all’esterno ed affidata al carro funebre.L'articolo Meteo Web.

leggoit : #Vicenza precipita dal monte Pasubio per 150 metri, escursionista 24enne muore sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza escursionista

Corriere della Sera

O ggi piangiamo la scomparsa di un giovane escursionista statunitense precipitato sul Pasubio. VENETO - Sono stati numerosi gli interventi odierni, due sul Monte Agner dei quali uno grave a seguito di ...Un tragico volo che non gli ha lasciato scampo alcuno. Un escursionista americano ventiquattrenne è morto precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio (Vicenza). Il ragazzo ...VICENZA - Un escursionista americano ventiquattrenne è morto precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. Il ragazzo, che si trovava con un amico all'uscita della 23a gall ...