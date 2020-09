Tutti pazzi per Osimhen. Sui social esaltano la prima con il Napoli (Di domenica 20 settembre 2020) L’ingresso in campo di Osimhen non è passato inosservato. Anche se non è riuscito a mettere a segno il suo primo gol con la maglia del Napoli Victor ha sicuramente convinto come sottolineano i commenti social di molti opinionisti Parte Alfredo Pedullà che esulta subito dopo il suo ingresso #Osimhen entra e li prende Tutti per il bavero — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 20, 2020 Poi Alvino che paragone Osimhen a Cavani #ParmaNapoli bravo Gattuso a passare al 442, @victorOsimhen9 crea spazi che non si vedevano dai tempi del Matador, gran partita di @HirvingLozano70; @Lor Insigne e @dries mertens14 solite certezze! Ed ora Tutti a fare il tifo per la permanenza in maglia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) L’ingresso in campo dinon è passato inosservato. Anche se non è riuscito a mettere a segno il suo primo gol con la maglia delVictor ha sicuramente convinto come sottolineano i commentidi molti opinionisti Parte Alfredo Pedullà che esulta subito dopo il suo ingresso #entra e li prendeper il bavero — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 20, 2020 Poi Alvino che paragonea Cavani #Parmabravo Gattuso a passare al 442, @victor9 crea spazi che non si vedevano dai tempi del Matador, gran partita di @HirvingLozano70; @Lor Insigne e @dries mertens14 solite certezze! Ed oraa fare il tifo per la permanenza in maglia ...

borghi_claudio : La prossima volta per far capire meglio a tutti come la pensa la città di Como facciamo che prendiamo il 50% e poi… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Tutti pazzi per #Osimhen. Sui social esaltano la prima con il #Napoli Pedullà, Alvino e Varriale non hanno perso tempo per… - napolista : Tutti pazzi per #Osimhen. Sui social esaltano la prima con il #Napoli Pedullà, Alvino e Varriale non hanno perso t… - Pablo516569 : @BiondaBipolare Io farei votare solo quelli che sostengono la teoria gender e l'immigrazione. Gli altri sono tutti… - caffettini : @xtheghovstofyou piango anch’io perché siete tutti pazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Calciomercato serie B, tutti pazzi di Antonucci: quattro club sul classe ’99 Calcio News 24 Domenica in ospiti 20 settembre arriva Matt Dillon

Domenica in torna in onda domenica 20 settembre con nuovi ospiti. Il programma in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotto da Mara Venier. Inizia alle 14.00 e si protrae fino all ...

Berlusconi vota a casa E sul referendum si affida agli italiani

È stato un paziente scrupoloso e attento. Al San Raffaele, magari controvoglia, ha accettato l'imposizione dell'isolamento assoluto. Ora Silvio Berlusconi, dimesso da una settimana dall'ospedale milan ...

Domenica In, Mara Venier/ Anticipazioni e ospiti 20 settembre: Favino, Matt Dillon e…

Mara Venier pronta per la seconda puntata di Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti di oggi 20 settembre, da Pierfrancesco Favino a Gigi D’Alessio Secondo appuntamento stagionale in compagnia di M ...

Domenica in torna in onda domenica 20 settembre con nuovi ospiti. Il programma in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotto da Mara Venier. Inizia alle 14.00 e si protrae fino all ...È stato un paziente scrupoloso e attento. Al San Raffaele, magari controvoglia, ha accettato l'imposizione dell'isolamento assoluto. Ora Silvio Berlusconi, dimesso da una settimana dall'ospedale milan ...Mara Venier pronta per la seconda puntata di Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti di oggi 20 settembre, da Pierfrancesco Favino a Gigi D’Alessio Secondo appuntamento stagionale in compagnia di M ...