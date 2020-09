Turismo | Coldiretti “L’estate ai tempi del Covid fa segnare -13% | pesa l’assenza di stranieri”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 20 settembre 2020) L’estate finisce con un bilancio di 34 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno, con un calo del 13 per cento rispetto al 2019 per effetto dell’emergenza-19. Questi i dati diffusi da/Ixe’ in occasione dell’ultimo weekend della stagione. Dall’analisi emerge che l’Italia e’ stata di gran lunga la destinazione preferita, essendo stata scelta dal 93 per cento: un italiano su quattro ha scelto una destinazione vicina alla propria casa, o comunque all’interno della propria regione.segnala poi un leggero accorciamento della durata delle vacanze che sono scese in media sotto i dieci giorni: la spiaggia resta la meta preferita, ma anche la montagna e ildi prossimita’ hanno registrato una crescita ...