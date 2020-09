Traffico Roma del 20-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) Luceverdeuna buona domenica e Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori alla rete idrica in zona Torpignattara divieto di transito in via Casilina Piazza della Marranella via di Acqua Bullicante via della Marranella via Labico da ieri riattivati alla ferrovia termini Centocelle mentre le linee bus 105 n 11 in direzione della centro restano deviate limitate invece le linee 409 n 409 all’altezza della Stazione Malatesta no raggiungono quindi Arco di Travertino ricordiamo la consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali per l’intera giornata di via te anche in questo caso le linee di bus che normalmente V3 appuntamento domenicale con il mercato di Porta Portese consuete limitazioni mezzi pesanti su via Ettore Rolli deviate le linee bus 170 719 ...