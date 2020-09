Studente positivo al liceo Righi di Roma, classe in quarantena (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Uno Studente del liceo scientifico Augusto Righi di Roma è risultato positivo al test anti Covid-19. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dalla messa in quarantena della classe del ragazzo. A comunicarlo, con un post sul sito dell'istituto è la dirigenze scolastica, Monica Galloni. "A seguito della segnalazione della presenza di uno Studente del liceo risultato positivo al Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli: sono stati comunicati alla Asl Roma 1 e in particolare al medico assegnato al nostro distretto, i nomi e i riferimenti degli studenti della classe interessata, delle ... Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Unodelscientifico Augustodiè risultatoal test anti Covid-19. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dalla messa indelladel ragazzo. A comunicarlo, con un post sul sito dell'istituto è la dirigenze scolastica, Monica Galloni. "A seguito della segnalazione della presenza di unodelrisultatoal Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli: sono stati comunicati alla Asl1 e in particolare al medico assegnato al nostro distretto, i nomi e i riferimenti degli studenti dellainteressata, delle ...

LaStampa : Negli istituti del Piemonte e del Vercellese si sta verificando ciò che tutti ipotizzavano nei giorni precedenti al… - biljaic : @alebegoli @FrancescaMarano A me non sarebbe piaciuto quando ero liceale io. Non so se ho spiegato quello che provo… - Noovyis : (Liceo Righi di Roma: studente positivo, classe in quarantena) Playhitmusic - - larenait : Nella prima settimana di riapertura delle scuole, già due casi di #coronavirus accertati nella provincia di #Verona… - MuredduGiovanni : RT @angelo_ra_: Coronavirus, positivo uno studente: chiuso liceo 'vip' a Roma Questi sono fuori!! visto che ci siete, e non ci fate, chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo Liceo Fanti coronavirus, studente positivo. E' il sesto, oltre cento in isolamento il Resto del Carlino Record di 46 nuovi positivi. E il Covid sbarca alle medie di San Donà

VENEZIA - Aumentano i contagi e affiorano nuovi casi nel mondo della scuola: anche nel Veneziano la battaglia con il virus non è affatto finita. I dati diffusi ieri dalle Ulss territoriali parlano di ...

Coronavirus, studenti positivi all’Istituto De Merode di Roma: chiuso il Liceo dei ‘Vip’

In merito alla situazione del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, la ASL Roma 1 ha comunicato che le persone identificate come contatti di caso COVID confermato sono circoscritte alla classe d ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. La decisione del Governo: stadi aperti fino a mille spettatori

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La curva dei contagi da Coronavirus in Italia è in leggera risalita: sono 43.161 le persone attualmente positive al Covid-19. Il virus fino ad oggi ha contagiato in ...

VENEZIA - Aumentano i contagi e affiorano nuovi casi nel mondo della scuola: anche nel Veneziano la battaglia con il virus non è affatto finita. I dati diffusi ieri dalle Ulss territoriali parlano di ...In merito alla situazione del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, la ASL Roma 1 ha comunicato che le persone identificate come contatti di caso COVID confermato sono circoscritte alla classe d ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La curva dei contagi da Coronavirus in Italia è in leggera risalita: sono 43.161 le persone attualmente positive al Covid-19. Il virus fino ad oggi ha contagiato in ...