Serie A, Genoa-Crotone: Zappacosta subito titolare, Stroppa sceglie Simy. Le formazioni ufficiali (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto per Genoa-Crotone.Poco meno di un'ora e allo Stadio "Luigi Ferraris" andrà in scena la sfida valida per la prima giornata di Serie A. I padroni di casa, dunque, si apprestano ad affrontare il neopromosso Crotone. Reduci da una salvezza conquistata all'ultima giornata, gli uomini di Rolando Maran - alla sua prima partita ufficiale sulla panchina del Grifone - vorranno certamente partire con il piede giusto. Per l'occasione, dunque, il tecnico ex Chievo Verona e Cagliari ha scelto di convocare anche gli ultimi acquisti, ufficializzati nella giornata di ieri: Davide Zappacosta e Marko Pjaca.Tra le fila dei calabresi, invece, chi salterà la trasferta in Liguria a causa di alcuni problemi fisici sono Benali, Cuomo e Gigliotti. "Ci saranno degli assenti, ma ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto per.Poco meno di un'ora e allo Stadio "Luigi Ferraris" andrà in scena la sfida valida per la prima giornata diA. I padroni di casa, dunque, si apprestano ad affrontare il neopromosso. Reduci da una salvezza conquistata all'ultima giornata, gli uomini di Rolando Maran - alla sua prima partita ufficiale sulla panchina del Grifone - vorranno certamente partire con il piede giusto. Per l'occasione, dunque, il tecnico ex Chievo Verona e Cagliari ha scelto di convocare anche gli ultimi acquisti,zzati nella giornata di ieri: Davidee Marko Pjaca.Tra le fila dei calabresi, invece, chi salterà la trasferta in Liguria a causa di alcuni problemi fisici sono Benali, Cuomo e Gigliotti. "Ci saranno degli assenti, ma ...

