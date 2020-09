Referendum, affluenza al 12%. Dato lievemente inferiore per le comunali in Calabria (Di domenica 20 settembre 2020) Si attesta intorno al 12% il Dato nazionale dell'affluenza ai seggi per il Referendum costituzionale rilevato alle ore 12. Il Dato emerge dal sito del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni. ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 20 settembre 2020) Si attesta intorno al 12% ilnazionale dell'ai seggi per ilcostituzionale rilevato alle ore 12. Ilemerge dal sito del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni. ...

you_trend : ?? Affluenza alle ore 12: con 323 comuni rilevati su 7.903, al #referendum ha votato il 10,8% degli aventi diritto - lorepregliasco : Affluenza non bassa alle 12 per il #Referendum - lorepregliasco : A Torino affluenza alle 12 al 10%, non bassissima #Referendum - ASTI_News : Referendum: in provincia di Asti l’affluenza al 11,45% - ATNews - MichelaRoi : RT @ultimenotizie: Referendum costituzionale 2020: alle ore 12 l'affluenza era al 12,11%. Il 4 dicembre del 2016 alle ore 12 aveva votato i… -