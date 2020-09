Per Berlusconi voto a domicilio ad Arcore Tampone a 1.300 scrutatori di Padova (Di domenica 20 settembre 2020) Alle 12 ha votato Il 12,25% degli aventi diritto al referendum sul taglio dei parlamentari. Mattarella, Conte e Salvini voteranno domani. voto a domicilio per Berlusconi Leggi su corriere (Di domenica 20 settembre 2020) Alle 12 ha votato Il 12,25% degli aventi diritto al referendum sul taglio dei parlamentari. Mattarella, Conte e Salvini voteranno domani.per

berlusconi : L’unico strumento per cambiare le cose è il voto. Non sprecatelo. Scegliete chi nella vita ha dimostrato di saper o… - berlusconi : Per il capodanno ebraico voglio rivolgere a tutto il popolo di Israele i miei auguri per il nuovo anno, con la sper… - Corriere : L’ex premier ha fatto richiesta per votare da casa secondo la procedura per i pazienti Covid - marcomad_69 : @berlusconi Un vero esempio per tutti i comunisti, si spera che molti seguano i suoi passi e in fretta ?? - Tristano_ironic : @berlusconi @msgelmini Silvio, chiedo per un parente di Luigi Einaudi, ma che ci combini tu con la Meloni e Salvini? -