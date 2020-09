Parma, Krause: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione» (Di domenica 20 settembre 2020) Il neo presidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli Kyle Krause, neo presidente del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole. «E’ molto emozionante, sono un po’ nervoso e non vedo l’ora di vedere la partita di oggi e iniziare questa nuova stagione. Quest’anno l’obiettivo è la salvezza, ma poi cercheremo di migliorarci anno dopo anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Il neo presidente del, Kyle, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli Kyle, neo presidente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole. «E’ molto emozionante, sono un po’ nervoso e nonl’ora di vedere la partita di oggi e. Quest’anno l’obiettivo è la salvezza, ma poi cercheremo di migliorarci anno dopo anno». Leggi su Calcionews24.com

