Osimhen entra e il Napoli cambia: blitz a Parma con Mertens e Insigne (Di domenica 20 settembre 2020) In un Tardini che vede finalmente il ritorno dei tifosi, la sfida tra Parma e Napoli delle 12.30 finisce 0-2: la decidono Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Il belga la sblocca al 63′ con un destro piazzato, Insigne la chiude al 77′, insaccando dopo una respinta di Sepe su un tiro di Lozano. Da segnalare l’ingresso in campo del nuovo attaccante di Gattuso, Victor Osimhen, che sostituisce Demme al 61′ e cambia il ritmo della gara. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) In un Tardini che vede finalmente il ritorno dei tifosi, la sfida tradelle 12.30 finisce 0-2: la decidono Driese Lorenzo. Il belga la sblocca al 63′ con un destro piazzato,la chiude al 77′, insaccando dopo una respinta di Sepe su un tiro di Lozano. Da segnalare l’ingresso in campo del nuovo attaccante di Gattuso, Victor, che sostituisce Demme al 61′ eil ritmo della gara. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Osimhen entra e li prende tutti per il bavero - veniovanni : RT @napolista: Osimhen accende la luce, Gattuso passa al 4-4-2 e il Napoli vince 2-0 a Parma Il nigeriano entra e scombussola la partita.… - flaviodelfante : RT @silentcheckpod: ?? Al debutto in Serie A, entra e spacca la partita. ?? Non ha trovato il gol in #ParmaNapoli, ma Victor #Osimhen ha gi… - repubblica : Parma-Napoli 0-2: Osimhen entra e dà la scossa, in gol Mertens e Insigne - silentcheckpod : ?? Al debutto in Serie A, entra e spacca la partita. ?? Non ha trovato il gol in #ParmaNapoli, ma Victor #Osimhen h… -