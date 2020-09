Miriam muore a 5 anni | l’appello dei genitori | “Non era stress né epilessia | vogliamo sapere la verità”

(Di domenica 20 settembre 2020)Laezzaa 5: per i medici sveniva “per gelosia nei confronti del fratello appena nato”. Ma isporgono denuncia in Procura: “Non eranéla verità”. Si è sentita male mentre era a lezione di danza, la piccolaLaezza. Ed è morta così all’età di soli … L'articoloa 5, l’appello dei: “Non eranéla verità” proviene da www.meteoweek.com.

Christi04194772 : Miriam sviene e muore a 5 anni, la denuncia dei genitori: 'Per i medici era solo stressata' - Taxistalobbyst : RT @Stefbazzi: Niente sarà come prima. La nuova normalità: bambini che muoiono di #infarto a 5 anni. Segui gli hashtag #MortiPrecoci #Arre… -

I medici avevano detto che sveniva ''per attirare l'attenzione dei genitori'' dopo la nascita del fratellino. Ma Miriam Laezza, una bimba di Cardito, in provincia di Napoli, è morta a soli 5 anni ment ...