LaLiga, il Real inizia con un pareggio. Granada e Betis in testa (Di domenica 20 settembre 2020) LaLiga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) – LaLiga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra Atletico, Real e Barcellona per il trionfo finale. LaLiga, il programma della seconda giornata Nelle sfide di sabato successi interni per VillarReal, Getafe e Celta Vigo che hanno conquistato la prima vittoria in stagione. Sabato 19 settembre 2020VillarReal-Eibar 2-1 (50′ Kike, 63′ Moreno, 71′ Alcacer)Getafe-Osasuna 1-0 (54′ Mata)Celta Vigo-Valencia 2-1 (13′, 57′ Aspas (C), 46′ Gomez)Athletic Bilbao-Barcellona (rinviata) Domenica 20 settembre 2020Huesca-Cadice 0-2 (11′ Negredo, 83′ ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra Atletico,e Barcellona per il trionfo finale., il programma della seconda giornata Nelle sfide di sabato successi interni per Villar, Getafe e Celta Vigo che hanno conquistato la prima vittoria in stagione. Sabato 19 settembre 2020Villar-Eibar 2-1 (50′ Kike, 63′ Moreno, 71′ Alcacer)Getafe-Osasuna 1-0 (54′ Mata)Celta Vigo-Valencia 2-1 (13′, 57′ Aspas (C), 46′ Gomez)Athletic Bilbao-Barcellona (rinviata) Domenica 20 settembre 2020Huesca-Cadice 0-2 (11′ Negredo, 83′ ...

La partita Real Sociedad – Real Madrid del 20 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la seconda giornata della Liga, calcio d’inizio ...

Scopri dove vedere Real Sociedad Real Madrid. Riparte il calcio anche in Spagna. La Liga, il campionato spagnolo, è pronto ad andare in scena con la seconda giornata. Nel primo turno di campionato le ...

Ora è ufficiale: Bale dice addio al Real Madrid e torna al Tottenham

I cento milioni di euro spesi nel 2013 per portarlo da Londra a Madrid avevano fatto scalpore. Dopo sette anni, Gareth Bale fa il percorso inverso: è ufficialmente, di nuovo, un giocatore del Tottenha ...

