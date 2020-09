Juventus-Sampdoria, Kulusevski: “Pirlo crede in me, ecco cosa mi aspetto da questa stagione. Ronaldo? Sul 2-0 voleva di più” (Di domenica 20 settembre 2020) Sorride la "Vecchia Signora".Serata con i fiocchi per la Juventus di Andrea Pirlo, che nella serata d'esordio in Serie A dell'Allianz Stadium travolge la Sampdoria con le reti di Kulusevski, Bonucci e Ronaldo. Un successo netto analizzato al triplice fischio dall'autore della seconda rete, Dejan Kulusevski, ai microfoni di "Sky Sport". "E' una serata fantastica, non è stato facilissimo ma abbiamo portato a casa tre punti e ho fatto gol. E' meglio averlo fatto alla prima partita così non ci penso più. Mi aspetto tante cose da questa stagione perchè ci divertiamo tanto in allenamento. Oggi abbiamo fatto abbastanza bene ma faremo ancora meglio. Pirlo? E' tranquillo, crede tanto nei giocatori e ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Sorride la "Vecchia Signora".Serata con i fiocchi per ladi Andrea Pirlo, che nella serata d'esordio in Serie A dell'Allianz Stadium travolge lacon le reti di, Bonucci e. Un successo netto analizzato al triplice fischio dall'autore della seconda rete, Dejan, ai microfoni di "Sky Sport". "E' una serata fantastica, non è stato facilissimo ma abbiamo portato a casa tre punti e ho fatto gol. E' meglio averlo fatto alla prima partita così non ci penso più. Mitante cose daperchè ci divertiamo tanto in allenamento. Oggi abbiamo fatto abbastanza bene ma faremo ancora meglio. Pirlo? E' tranquillo,tanto nei giocatori e ...

