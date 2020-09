Inter, Conte può esultare: oggi Vidal arriva a Milano (Di domenica 20 settembre 2020) Siamo arrivati al giorno tanto atteso da Antonio Conte: oggi a Milano sbarcherà Arturo Vidal che firmerà un biennale da 6 milioni Il giorno tanto atteso da Antonio Conte e tutti i tifosi Interisti è finalmente giunto. Arturo Vidal sbarcherà questa sera a Milano per legarsi all’Inter per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Adesso che Godin è definitivamente diretto verso Cagliari, la mediana di Conte riceve una scarica di adrenalina per l’assalto allo scudetto. Il tempo, ed eventuali nuove uscite ben più sostanziose, diranno se il cileno potrà scatenarsi assieme a N’Golo Kanté, altro fedelissimo dell’allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Siamoti al giorno tanto atteso da Antoniosbarcherà Arturoche firmerà un biennale da 6 milioni Il giorno tanto atteso da Antonioe tutti i tifosiisti è finalmente giunto. Arturosbarcherà questa sera aper legarsi all’per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Adesso che Godin è definitivamente diretto verso Cagliari, la mediana diriceve una scarica di adrenalina per l’assalto allo scudetto. Il tempo, ed eventuali nuove uscite ben più sostanziose, diranno se il cileno potrà scatenarsi assieme a N’Golo Kanté, altro fedelissimo dell’allenatore ...

DiMarzio : #Conte e #Vidal si ritrovano nove anni dopo la loro prima volta - Gazzetta_it : È il giorno di #Vidal. #Conte può esultare: l’Inter ha il suo guerriero - carlolaudisa : L’#Inter abbraccia finalmente #Vidal. Al Barcellona 1 mln e al cileno un biennale. #Conte ora ha il suo <kamikaze>... - isamiccoli52 : RT @mirkonicolino: L'#Inter chiede e ottiene il rinvio della prima giornata di #SerieA per via della finale di #EuropaLeague ??. Il #Bayern,… - fcin1908it : Inter in forma, 7-0 al Pisa. CorSport: 'Conte può sorridere soprattutto per un motivo' - -