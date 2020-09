Florenzi: "Psg? Scelta molto semplice. Voglio vincere la Champions" (Di domenica 20 settembre 2020) PARIGI, FRANCIA, - Arrivato in prestito dalla Roma al Paris Saint Germain lo scorso 11 settembre, Alessandro Florenzi svela di non aver mai esitato ad accettare l'offerta di giocare sotto la Torre ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) PARIGI, FRANCIA, - Arrivato in prestito dalla Roma al Paris Saint Germain lo scorso 11 settembre, Alessandrosvela di non aver mai esitato ad accettare l'offerta di giocare sotto la Torre ...

Jon_LeGossip : OFFICIAL: Kylian Mbappe & Marco Verratti are IN the PSG squad to face Nice. Alessandro Florenzi also returns. #OGCNPSG - PSG_inside : ?????????????????? @Florenzi ???? - OfficialASRoma : Ufficiale: Florenzi ceduto a titolo temporaneo al PSG. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! ?? #ASRoma - sportli26181512 : Florenzi: 'Psg? Scelta molto semplice. Voglio vincere la Champions': Le parole dell'ex calciatore della Roma in pre… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Psg, #Florenzi: 'Scelta molto semplice venire qui, voglio vincere la Champions' -