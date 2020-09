Elezioni, a Roma 760 presidenti di seggio non si presentano (Di lunedì 21 settembre 2020) Forfait di 760 presidenti di seggio a Roma. Sarà stata la paura del Covid-19 o le comunicazioni inefficaci fatto sta che a Roma ieri sono stati 760... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 settembre 2020) Forfait di 760di. Sarà stata la paura del Covid-19 o le comunicazioni inefficaci fatto sta che aieri sono stati 760...

Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte ha votato in un seggio al centro di #Roma. 'Auspicabile la partecipazione dei cittadini.… - mimmoocapone : @BrunoGalvan85 Berlusconi prima che entrasse in politica, fece l’endorsement a Fini, nelle elezioni a sindaco di Roma. - Spartacus1967 : @virginiaraggi @PLRomaCapitale Come i poliziotti di quartiere. Finite le elezioni sono spariti dalla città. Solo ch… - marziani52 : Elezioni, a Roma 760 presidenti di seggio non si presentano - Il Messaggero - LuisaMaesano : Breccia di Porta Pia. #20settembre 1870 150 anni fa. Purtroppo tra covid ed elezioni l’importante anniversario non… -