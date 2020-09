Djokovic | ovvero vincere una partita di tennis nonostante tre errori dell’arbitro

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 settembre 2020) Ci si lamenta molto del Var nel calcio, ma non c’è paragone con quel che accade nel. Sport organizzato in maniera surreale. Nel, ormai da anni, c’è il cosiddetto occhio di falco che oggi è un sistema infallibile. Sai sempre dov’è finita la palla: anche se ha toccato solo un lembo della riga. A ogni punto, quindi, la tecnologia è in grado di stabilire di chi è il punto. Eppure non viene utilizzata. In alcuni tornei, c’è il cosiddetto Var a chiamata. Tre chiamate per set. Da parte del giocatore che ritiene di aver subito un torto. Se però il giocatore non chiede l’ausilio tecnologico e l’arbitro ha commesso un errore, passa l’errore. Semplicemente assurdo. Poi accade, come agli Internazionali didi Roma, che la prova tv ...