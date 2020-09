Cremona | cade aereo per lancio paracadutisti | due morti

(Di domenica 20 settembre 2020) Tragedia in provincia di. Nella zona di Castel Verde unadibito aldeiè precipitato per cause ancora ignote. Due vittime.– Sono ancora tutte da accertare le cause che hanno portato un velivolo adibito aldia schiantarsi al suolo in provincia di. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Un velivolo utilizzato per lo svolgimento di attività di lancio paracadutisti è precipitato nei pressi dell’aeroporto di Cremona, due persone che erano a bordo sono morte. L’Agenzia nazionale per la s ...Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato e ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona. Le vittime acc ...Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono a ...