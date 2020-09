Bundesliga 2020 2021 | Wolfsburg e Bayer Leverkusen sullo 0-0

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Non basta l’esordio di Patrik Schick alper ottenere la prima vittoria stagionale inall’esordio in campionato. Alla Volkswagen Arena la formazione di Bosz non è andata oltre un pareggio a reti inviolate contro il. Dopo un primo tempo a ritmi bassi e caratterizzato dalle poche occasioni da una parte all’altra, le due squadre si sono spartite un’occasione a testa con Brekalo e Diaby. Al 53′ Mehmedi va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’83’ Patrik Schick prova la soluzione di testa sugli sviluppi di un cross ma la conclusione è imprecisa. Su questa chance si infrangono le speranze di vantaggio delche si accontenta di un punto.