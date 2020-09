Beach volley, Europei 2020: titoli a Mol/Sorum e Heidrich/Verge-Depre (Di domenica 20 settembre 2020) Si sono conclusi nella giornata di domenica 20 settembre gli Europei di Beach volley 2020 e ‘Italia torna a casa con una medaglia di bronzo conquistata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il titolo continentale è andato ai norvegesi Anders Mol e Christian Sorum, che hanno confermato il loro livello assoluto sconfiggendo in semifinale proprio la coppia azzurra e in finale i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy (21-19, 21-15). L’oro del torne femminile è andato invece al collo delle svizzere Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré, entrambe al primo titolo europeo. Argento per le tedesche Behrens/Tillmann, sconfitte dalle svizzere al tie-break (21-18, 14-21, 16-18). Le russe Makroguzova/Kholomina, che avevano sconfitto le azzurre Menegatti/Orsi Toth ai ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Si sono conclusi nella giornata di domenica 20 settembre glidie ‘Italia torna a casa con una medaglia di bronzo conquistata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il titolo continentale è andato ai norvegesi Anders Mol e Christian, che hanno confermato il loro livello assoluto sconfiggendo in semifinale proprio la coppia azzurra e in finale i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy (21-19, 21-15). L’oro del torne femminile è andato invece al collo delle svizzere Joanae Anouk Vergé-Dépré, entrambe al primo titolo europeo. Argento per le tedesche Behrens/Tillmann, sconfitte dalle svizzere al tie-break (21-18, 14-21, 16-18). Le russe Makroguzova/Kholomina, che avevano sconfitto le azzurre Menegatti/Orsi Toth ai ...

Federvolley : #EuroBeachVolley #Jurmala Daniele #Lupo e Paolo #Nicolai ???? medaglia di Bronzo al Campionato Europeo di Beach Vol… - roccaverrastro : RT @Federvolley: #EuroBeachVolley #Jurmala Daniele #Lupo e Paolo #Nicolai ???? medaglia di Bronzo al Campionato Europeo di Beach Volley 202… - sportface2016 : #beachvolley #EuroBeachVolley Jurmala 2020: i risultati finali del torneo. Bronzo per #Nicolai/#Lupo - mygreenlow : abbiamo appena finito di giocare a beach volley con due colleghi di mia madre e io e mio fratello ci siamo presi il… - treebveard : *guardando una partita di beach volley* mia sorella: hinata non ce lo vedo proprio a giocare così io: do not disres… -