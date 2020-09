Bayern Monaco, Rummenigge e l’addio di Thiago: “Ho pianto, è una gran persona” (Di domenica 20 settembre 2020) Thiago Alcantara ha lasciato il Bayern Monaco. Dopo tanti anni ricchi di vittorie, il centrocampista ha deciso di iniziare una nuova avventura al Liverpool. La sua partenza ha lasciato un vuoto pesante all’Allianz Arena ma anche nel cuore di Karl-Heinz Rummenigge. Il presidente del club bavarese ha infatti rivelato a Sky90 come l’addio al calciatore sia stato particolarmente emozionante. “Il trasferimento è stato finalizzato giovedì, quando Salihamidzic ha raggiunto un accordo con il Liverpool. Quindi dieci minuti dopo sono entrato in garage e sono salito in macchina e Thiago era nel parcheggio. Ho pensato “che ci fa qui?“. È venuto da me, mi ha abbracciato per cinque minuti e ha pianto. E ha ringraziato il Bayern per ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)Alcantara ha lasciato il. Dopo tanti anni ricchi di vittorie, il centrocampista ha deciso di iniziare una nuova avventura al Liverpool. La sua partenza ha lasciato un vuoto pesante all’Allianz Arena ma anche nel cuore di Karl-Heinz. Il presidente del club bavarese ha infatti rivelato a Sky90 come l’addio al calciatore sia stato particolarmente emozionante. “Il trasferimento è stato finalizzato giovedì, quando Salihamidzic ha raggiunto un accordo con il Liverpool. Quindi dieci minuti dopo sono entrato in garage e sono salito in macchina eera nel parcheggio. Ho pensato “che ci fa qui?“. È venuto da me, mi ha abbracciato per cinque minuti e ha. E ha ringraziato ilper ...

