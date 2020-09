Verona-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 19 settembre 2020) La Roma di Paulo Fonseca fa visita al Verona nell’anticipo serale della 1ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il campionato della Roma di Paulo Fonseca inizia con l’insidiosa trasferta del Bentegodi che la vede opposta al Verona di Ivan Juric nell’anticipo serale della 1ª giornata di Serie A. Verona-Roma: la partita si giocherà sabato 19 settembre 2020 nello scenario della Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Verona-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ladi Paulo Fonseca fa visita alnell’anticipo serale della 1ª giornata di Serie A:vedere la partita in tv eIl campionato delladi Paulo Fonseca inizia con l’insidiosa trasferta del Bentegodi che la vede opposta aldi Ivan Juric nell’anticipo serale della 1ª giornata di Serie A.: la partita si giocherà sabato 19 settembre 2020 nello scenario della Stadio Marco Antonio Bentegodi di, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova.sarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli ...

