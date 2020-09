Tragedia in campo, Christian muore a 22 anni per arresto cardiaco (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStroncato da un infarto in allenamento. E’ questa la Tragedia della quale è rimasto vittima Christian Dell’Aversano, 22 di Melito di Napoli, che si stava allenamento con la Polisportiva D. Boys Melito in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Profondo dolore e cordoglio per la scomparsa improvvisa del giovane atleta è stato espresso dall’intero mondo del calcio dilettantistico, e messaggi sono giunti anche dai responsabili della Lega Nazionale Dilettanti. “Non ci sono parole, solo tanto dolore, per l’improvvisa scomparsa del calciatore 22enne Christian Dell’Aversano. Un abbraccio forte alla famiglia del giovane atleta e alla società Pol. D. Boys Melito. Ciao Campione”, scrive sulla propria pagina LND Campania. In mattinata ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStroncato da un infarto in allenamento. E’ questa ladella quale è rimasto vittimaDell’Aversano, 22 di Melito di Napoli, che si stava allenamento con la Polisportiva D. Boys Melito in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Profondo dolore e cordoglio per la scomparsa improvvisa del giovane atleta è stato espresso dall’intero mondo del calcio dilettantistico, e messaggi sono giunti anche dai responsabili della Lega Nazionale Dilettanti. “Non ci sono parole, solo tanto dolore, per l’improvvisa scomparsa del calciatore 22enneDell’Aversano. Un abbraccio forte alla famiglia del giovane atleta e alla società Pol. D. Boys Melito. Ciao Campione”, scrive sulla propria pagina LND Campania. In mattinata ...

Se esistesse un inferno, allora sarebbe come Lesbo. Ancora una volta la piccola isola greca è il teatro di una tragedia senza fine. Da quando il campo profughi di Moria è bruciato, l’8 settembre, più ...

Nella scena più iconica del nuovo romanzo di Antonio Scurati, M. L’uomo della Provvidenza (Bompiani) Mussolini è di fronte al busto in bronzo che gli ha dedicato Adolfo Wildt, ingaggiato da Margherita ...

Sdegno preventivo. Esce la locandina – neanche il trailer: solo il poster – del film di Enrico Vanzina che uscirà il 15 ottobre e che ha per titolo "Lockdown all’italiana". Segue, sui social, quella c ...

