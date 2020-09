Terence Hill, impossibile non commuoversi: la notizia poco fa (Di sabato 19 settembre 2020) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ci sono dei rapporti, indissolubili, che vanno oltre un set o un qualsiasi rapporto lavorativo. Esistono dei rapporti che restano per sempre e portano con se un carico di valori, di stima, rispetto, amicizia, e un cumulo inossidabile di nostalgia. Terence Hill è tornato a parlare del suo fraterno amico Bud Spencer compagno di tanti set, e amico nella vita reale. Il rapporto tra i due inizia molto tempo fa. In una intervista di alcuni anni fa, a seguito della dipartita di Bud Spencer, l’amico di sempre, Terence Hill aveva così commentato: Ho perso il mio amico più caro, sono sconvolto. Non ho mai voluto fare il cinema. (Continua...) Avevo delle cambiali da pagare da pagare. Mi chiesero: sai andare a cavallo, sai parlare l’inglese, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 settembre 2020) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ci sono dei rapporti, indissolubili, che vanno oltre un set o un qualsiasi rapporto lavorativo. Esistono dei rapporti che restano per sempre e portano con se un carico di valori, di stima, rispetto, amicizia, e un cumulo inossidabile di nostalgia.è tornato a parlare del suo fraterno amico Bud Spencer compagno di tanti set, e amico nella vita reale. Il rapporto tra i due inizia molto tempo fa. In una intervista di alcuni anni fa, a seguito della dipartita di Bud Spencer, l’amico di sempre,aveva così commentato: Ho perso il mio amico più caro, sono sconvolto. Non ho mai voluto fare il cinema. (Continua...) Avevo delle cambiali da pagare da pagare. Mi chiesero: sai andare a cavallo, sai parlare l’inglese, ...

