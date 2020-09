Schianto auto-scooter | uomo muore in ospedale | pirata si costituisce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – È morto poco dopo l’arrivo all’Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli). Non ce l’ha fatta Giuseppe De Simone, 49 anni, coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto venerdì sera, poco dopo le 21, in via Saba nel quartiere puteolano Monterusciello. L’era alla guida del suoquando si è scontrato, nei pressi di un incrocio, con un’. Un impatto violento che ha reso subito gravi le sue condizioni. Soccorso dai sanitari del 118, il 49enne è stato portato inma è spirato poco dopo. L’alla guida della vettura si è subito allontanato salvo poi costituirsi alla Polizia Municipale di Pozzuoli qualche ora dopo. La ...